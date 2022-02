Ancora in calo ricoverati Covid in ospedali umbri

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - Ancora un calo di ricoverati Covid in Umbria, 159, cinque in meno di giovedì, sette dei quali, uno in più, nelle terapie intensive secondo i dati della Regione aggiornati al 25 febbraio.

Nessun nuovo morto è emerso nell'ultimo giorno, mentre i nuovi positivi sono stati 876 e i guariti e 921 i guariti, gli attualmente positivi scendono a 10.282, 45 in meno.

I tamponi analizzati sono stati 1.780 e 6.056 i test antigenici, per un tasso di positività in risalita all'11,1 per cento mentre era 8,9 giovedì e 10,07 lo stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).