Robot per intervento protesi ginocchia in casa cura Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Intervento chirurgico protesico a entrambe le ginocchia con la nuova tecnologia chirurgica, Ras, Robotic assistant surgery, con l'impiego del robot Cori, presso la Casa di cura Villa Fiorita a Perugia. Ad eseguirlo è stato il professor Giuliano Cerulli.

L'attività è stata illustrata in un incontro al quale hanno partecipato il vice sindaco di Perugia Gianluca Tuteri, il direttore sanitario di Villa Fiorita, Francesco Pelliccia e Gabriele Abete, intervenuto in rappresentanza di Villa Benedetta Group, proprietario della struttura. Era presente anche l'ex calciatore della Juventus Sergio Brio, che ha raccontato la propria esperienza come paziente che si è sottoposto, presso la struttura perugina, all'intervento chirurgico protesico.

"La tecnica che abbiamo utilizzato per primi in Italia - ha detto il professor Cerulli -, permette una notevole riduzione dei tempi e dei costi dell'ospedalizzazione e un rapido recupero della normale attività, anche sportiva".

Il professor Cerulli ha voluto anche sottolineare come, una volta stabilita l'indicazione dell'intervento, non siano necessari ulteriori accertamenti diagnostici specialistici.

"Come amministratore, mi congratulo con gli imprenditori della sanità privata - ha detto Tuteri - che hanno voluto investire nel territorio della Regione, aumentando la qualità dei servizi e offrendo nuove opportunità di lavoro". (ANSA).