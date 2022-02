Nuovo calo ricoverati Covid Umbria, meno 3,5 per cento

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Ancora un calo, del 3,5 per cento, dei ricoverati Covid in Umbria, sei in meno rispetto a martedì e ora 166, otto dei quali nelle terapie intensive, dato stabile.

Per il secondo giorno consecutivo infrasettimanale i nuovi casi si mantengono sotto a mille, 893, al 23 febbraio in base a quanto riporta il sito della Regione.

Scendono a 10.506 gli attualmente positivi, 152 in meno di martedì. Nell'ultimo giorno sono emersi 1.043 guariti e due morti.

Sono stati analizzati 2.596 tamponi e 6.442 test antigenici, per un tasso di positività sul totale del 9,88 per cento (era 8,59 il giorno precedente e 9,43 mercoledì della scorsa settimana). (ANSA).