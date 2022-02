In Umbria meno 6 per cento ricoveri Covid in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Ancora in calo, del sei per cento nell'ultimo giorno, i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 172, 11 in meno, mentre restano stabili, otto, i posti occupati nelle terapie intensive. Segnalati altri cinque morti. Lo si ricava dal portale della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 999 nuovi positivi e 1.385 guariti. Scendono a 10.658 gli attualmente positivi, 391 in meno.

Sono stati analizzati 2.403 tamponi e 9.215 test antigenici, per un tasso di positività sul totale pari all'8,59 per cento (era 10,6 lunedì e 8,79 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).