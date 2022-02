Quattro feriti in scontro tra auto tra Terni e Narni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 17 FEB - Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale tra due auto avvenuto nella tarda serata di mercoledì lungo la Flaminia, tra Terni e Narni, nei pressi del bivio di Ponte San Lorenzo. I mezzi, a bordo dei quali viaggiavano due coppie, sono stati coinvolti in un violento frontale.

Per estrarre dalle lamiere i feriti, poi trasportati all'ospedale di Terni, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche i carabinieri di Amelia. (ANSA).