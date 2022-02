Andrea Calzoni ai World games di Ju Jitsu

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Andrea Calzoni, atleta di Ju Jitsu della Asd Invictus Perugia, è stato convocato per i World games 2022 che si terranno a Birmingham (Alabama, Usa) dal 13 al 17 luglio. Sarà l'unico italiano a rappresentare il team della Federazione di Ju Jitsu quando si scontreranno per la conquista di una medaglia i sei atleti più forti del mondo.

I World games sono organizzati con il patrocinio del Comitato olimpico internazionale e vengono considerate le olimpiadi degli sport che non sono ancora compresi nelle discipline dei Giochi.

"Per l'amministrazione comunale e per l'intera città - sottolinea l'assessore allo Sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli - la partecipazione del nostro Andrea Calzoni ai prossimi World games rappresenta un motivo di grande soddisfazione ed orgoglio. Auguriamo ad Andrea di conquistare il gradino più alto del podio e di difendere al meglio i colori dell'Italia".