"L'Umbria del vino", le cantine vincitrici del concorso

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Una "scintilla che farà scoppiare un incendio di attenzioni e considerazioni sul vino umbro". Così Riccardo Cotarella, presidente della commissione giudicatrice, ha parlato del concorso enologico regionale "L'Umbria del vino" che mercoledì ha annunciato le 19 aziende vincitrici della prima edizione.

La cerimonia di proclamazione si è tenuta a Perugia nella sede della Camera di commercio dell'Umbria, l'ente che ha voluto il concorso (realizzato dalla sua azienda speciale Promocamera) insieme alla Regione Umbria, alle associazioni di rappresentanza degli agricoltori Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori, al 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria e all'Associazione Strade del Vino e dell'Olio dell'Umbria.

Un epilogo arrivato dopo la fase degli assaggi dei 176 vini di 59 aziende vitivinicole ammesse a partecipare al concorso, unico in Umbria, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole.

"Nella consapevolezza che il vino umbro rappresenta un prodotto di elevata qualità - ha affermato il presidente dell'ente camerale Giorgio Mencaroni - abbiamo voluto realizzare questo concorso per favorire la conoscenza e l'apprezzamento dei nostri vini da parte dei consumatori e per gettare le basi per rafforzarne la presenza nei mercati nazionali e anche internazionali".

"I vini umbri - ha sottolineato Cotarella - hanno anche storie incredibili ma che vanno raccontate".

Queste le aziende vincitrici: Agricola Spacchetti (Montefalco); Agroturistica Marella (Castiglione Del Lago); Azienda Agraria Carlo e Marco Carini (Perugia); Azienda Agricola Blasi Anna e Mauro (Umbertide); Azienda Agricola Le Crete (Giove); Azienda Agricola Pucciarella (Magione); Azienda Agrituristica Baldassarri di Roberto Lepri (Perugia); Cantina Santo Iolo (Narni); Cantina Terre De' Trinci (Foligno); Cantina Tudernum (Todi); Fattoria di Monticello (San Venanzo); Società Agricola Aliara Vini (Gualdo Cattaneo); Società Agricola Bettalunga (Marsciano); Società Agricola Briziarelli (Bevagna); Società Agricola Moretti Omero (Giano Dell'umbria); Società Agricola Poggio Bertaio (Castiglione Del Lago); Società Agricola San Michele (Orvieto); Tenute Baldo Agricola (Bastia Umbra); Tenute Lunelli (Bevagna). (ANSA).