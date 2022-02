Anche da Ucraina e Russia candidati per concorso Lirico Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 16 FEB - Nonostante le tensioni tra i due Paesi arrivano anche da Ucraina e Russia le candidature di giovani cantanti lirici per il 76/o concorso del Teatro sperimentale "Belli" di Spoleto in programma dal 2 al 5 marzo al teatro Caio Melisso.

La città si sta preparando ad accogliere decine e decine di giovani artisti dall'Italia e da tutta l'Europa. Le candidature - annuncia lo Sperimentale - arrivano da tutta Italia ma anche da Germania, Albania, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria, Ucraina e Russia.

La giuria sarà presieduta dal baritono Renato Bruson, che vinse il concorso di Spoleto nel 1961. Al suo fianco il soprano Luciana Serra e il tenore Giuseppe Filianoti, insieme ai musicologi e giornalisti Giancarlo Landini, Michelangelo Zurletti ed Enrico Girardi, questi ultimi rispettivamente direttore e condirettore artistico dello Sperimentale.

I vincitori del concorso trascorreranno tutta la Stagione lirica a Spoleto e verranno preparati in tutte le discipline legate alla loro attività futura. Poi debutteranno nei teatri di Spoleto e dell'Umbria. (ANSA).