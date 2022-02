Scomparsa prima donna assessore comunale a Terni

(ANSA) - TERNI, 14 FEB - E' morta a 101 anni Renata Ersilia Stefanini Salvati, staffetta partigiana, prima donna candidata del Pci in Consiglio comunale a Terni, nel 1952, e a ricoprire la carica di assessore comunale alla Pubblica istruzione e ai Servizi sociali. A darne notizia è l'Anpi.

Nata nell'ottobre 1920, Stefanini dopo il suo impegno nella Liberazione, si dedicò alla politica militando nel Partito comunista italiano e come amministratrice comunale per tre mandati. Ha raccontato la sua esperienza nel libro "Sono stata una rivoluzionaria di professione". Imprenditrice nelle aziende di famiglia, anche dopo aver compiuto i 100 anni, fino a che la salute glielo ha permesso, tutte le mattine si recava in ufficio.

Nel 2019 a Renata Ersilia Stefanini era stato consegnato dal sindaco Leonardo Latini il Thyrus d'oro. Perché "come donna in politica e come assessore - la motivazione - ha contribuito in maniera determinante alla ricostruzione postbellica del sistema scolastico della città". (ANSA).