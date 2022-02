Riaperta carreggiata nord della E45 a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Riaperta la carreggiata nord, verso Cesena, della E45 a Ponte San Giovanni dopo l'incidente della mattinata del 14 febbraio che ha coinvolto un autocarro finito di traverso sulla strada, con un consistente sversamento di gasolio. Lo ha reso noto l'Anas.

Resta temporaneamente invece chiusa la corsia di marcia, con transito in quella di sorpasso, per consentire gli interventi di ripristino delle barriere laterali di sicurezza rimaste danneggiate.

Inoltre, nella notte martedì 15 febbraio, la carreggiata in direzione Cesena sarà temporaneamente chiusa per consentire gli interventi di ripristino della pavimentazione compromessa a causa dello sversamento di gasolio.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. (ANSA).