Terza dose di vaccino anti-Covid a quasi il 62% degli umbri

(ANSA) - PERUGIA, 13 FEB - Sfiora il 62 per cento (61,66) la percentuale degli umbri che hanno ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid. Si tratta di 529.108 persone, 1.262 delle quali nella giornata di sabato, secondo i dati della Regione aggiornati a domenica 13.

Nell'ultimo giorno è stata invece somministrata la pima dose a 172 umbri, per un totale di 737.566, l'85,55 per cento dei residenti vaccinabili.

I prenotati sono al momento 18.257. (ANSA).