Un arresto per giovane ferito con colpi di pistola a Terni

(ANSA) - TERNI, 11 FEB - Un uomo di 59 anni è stato arrestato e messo ai domiciliari dai carabinieri perché ritenuto responsabile del ferimento di un giovane, a colpi di pistola, avvenuto nella tarda serata di giovedì nei pressi di un'abitazione della periferia di Terni. Lesioni gravi aggravate dall'uso di arma l'accusa il reato che gli viene contestato.

Il ferito, di 33 anni, rimane ricoverato in riserva di prognosi all'ospedale Santa Maria, dove è stato operato nella notte.

Il giovane era stato trovato riverso in terra nei pressi dell'abitazione dell'arrestato, dove sarebbe arrivato per raggiungere un'amica, che poco prima aveva trovato ospitalità a casa del cinquantanovenne che ha poi sparato. Sono ora in corso indagini per capire i motivi del gesto e il contesto in cui è maturato. (ANSA).