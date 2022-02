Anche l'Umbria all'Eurovision Song Contest

(ANSA) - PERUGIA, 09 FEB - Sarà l'Italia, Torino per la precisione, ad ospitare quest'anno l'evento musicale tra i più importanti a livello mondiale: l'Eurovision Song Contest. Un evento da 183 milioni di spettatori, secondo i dati d'ascolto registrati lo scorso anno, e capace di generare milioni di interazioni sui social network di tutto il globo.

Il tema di quest'anno sarà: "The sound of Beauty" perché l'Italia è Bellezza e questa bellezza sarà rappresentata anche dall'Umbria. Il format prevede infatti la messa in onda durante il festival di 41 cartoline, attraverso cui regalare agli spettatori di tutto il mondo un'immagine dell'arte e della natura dell'Italia, tra cui due dedicate proprio all'Umbria.

La regione sarà rappresentata in particolare, da Perugia e dalla Cascata delle Marmore.

La realizzazione delle cartoline è frutto della collaborazione fra Enit, Rai e Regione Umbria che ha coordinato e seguito i lavori della troupe.

"Si tratta di una grande opportunità - ha commentato l'assessore regionale alla cultura Paola Agabiti -, dato che sarà enorme la visibilità offerta da tale evento in cui l'Umbria sarà rappresentata da due luoghi di incontrastabile bellezza che potranno raccontare perfettamente la ricchezza e la varietà della nostra terra". (ANSA).