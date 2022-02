Per San Valentino a Terni Festa promessa e traslazione santo

(ANSA) - TERNI, 07 FEB - "Mi prendo cura di te" è il tema sul quale sono incentrate le iniziative organizzate dalla diocesi di Terni in occasione delle celebrazioni in onore del patrono della città, San Valentino, in programma fino al 25 febbraio.

Tra gli eventi principali, sabato pomeriggio è prevista la tradizionale Festa della promessa, presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu, alla quale parteciperanno circa 50 coppie di fidanzati che si sposeranno entro l'anno provenienti da varie parti d'Italia. Al termine, in forma privata, l'urna con le reliquie di San Valentino sarà trasferita dalla basilica a lui dedicata alla cattedrale, dove si terrà un incontro di preghiera dei giovani e le famiglie con il vescovo.

Domenica, alle 10, sempre in cattedrale, si terrà il solenne pontificale presieduto dal presule. Al termine è prevista la processione, per le vie cittadine, per il rientro dell'urna del santo in basilica. Qui, lunedì 14 febbraio, festa di San Valentino, alle 11 è invece in programma la solenne messa presieduta da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Foligno e Assisi.

Il vescovo Soddu, durante la presentazione delle celebrazioni, ha sottolineato che "questo santo esce molto fuori le mura della città e si proietta in tutto il mondo". Ha quindi spiegato di vivere il suo primo san Valentino a Terni "come atto sponsale a questa chiesa di cui - ha detto - sono diventato vescovo da appena un mese, e che sto imparando a conoscere, ad apprezzare ed amare sempre più". "Avere il santo Patrono dell'amore - ha concluso - mi fa ulteriormente essere pieno di gratitudine a Dio per essere in questa diocesi, e al contempo emozionato e pieno di gioia e di speranza perché l'amore cresca sempre nella nostra comunità". (ANSA).