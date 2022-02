In 70 alla presentazione del portale Rim Alto Tevere

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 07 FEB - Oltre settanta tra rappresentanti di Comuni, musei, albergatori e ristoratori hanno partecipato, in presenza e online, alla presentazione del portale di Rim Alto Tevere per la vendita di biglietti e servizi, la rete, finanziata dalla Regione.

"La grande partecipazione significa che c'è voglia di ripartire insieme e di fare sistema dopo i due anni di pandemia" ha detto l'assessore alla Cultura Michela Botteghi. "Sul portale - ha aggiunto - sarà possibile prenotare i biglietti ma anche acquistare servizi nella accoglienza, nella ristorazione, negli eventi o nei prodotti enogastronomici. Una vetrina sempre aperta sul territorio così come sempre aperto sarà l'avviso pubblicato sul sito del comune di città di castello e della scuola operaia Bufalini per aderire alla rete Rim".

Letizia Guerri, assessore al Turismo e Commercio, ha sottolineato "l'importanza di muoversi come territorio e il programma di interventi sul fronte turismo che l'Amministrazione sta improntando per implementare i canali di comunicazione e i servizi". (ANSA).