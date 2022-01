Sindaco Città Pieve, Draghi è anche politico grande spessore

(ANSA) - CITTA' DELLA PIEVE (PERUGIA), 30 GEN - "Con l'azione decisiva, svolta per sbloccare l'elezione del presidente della Repubblica, il ruolo di Mario Draghi non può essere più considerato solo tecnico, ma anche politico e di notevole spessore": così il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, commetta all'ANSA, l'impegno del premier per la rielezione di Sergio Mattarella. "Draghi ha dimostrato di saper svolgere il ruolo che competeva ai partiti, che da questa elezione del Capo dello Stato ne escono tutti a pezzi" sostiene il sindaco del centro umbro dove Draghi trascorre le giornate libere da impegni istituzionali.

"Come vedo questo anno che porterà alla fine della legislatura? Lo vedo bene - dice Risini - la soluzione Mattarella bis e Draghi premier è sicuramente la migliore per il bene del Paese".

Infine, il dopo Mattarella per il sindaco del borgo umbro "non può che chiamarsi Mario Draghi, nessuno ha il suo spessore".

