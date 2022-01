Per San Valentino ad Orvieto un tour romantico nei sotterranei

(ANSA) - ORVIETO, 29 GEN - Saranno i sotterranei della Rupe i protagonisti della terza edizione di "Innamorati di Orvieto", il programma di iniziative che si terrà dall'11 al 14 febbraio in occasione di San Valentino, patrono degli innamorati.

L'evento, accompagnato dal sottotitolo "Ti amo dal profondo!", coinvolgerà tutti i principali siti ipogei della città e chiamerà i turisti/visitatori a partecipare a un romantico tour nei sotterranei cittadini, dalle grotte di Orvieto Underground a quelle del pozzo della Cava, passando per i cunicoli del Labirinto di Adriano e della chiesa di Sant'Andrea, fino al pozzo di San Patrizio.

Due le esperienze che saranno proposte. Da venerdì 11 a lunedì 14 febbraio "Esprimi un desiderio", che trae spunto dalla tradizione di gettare le monete nei pozzi e nelle fontane per garantirsi la fortuna e la realizzazione di un desiderio espresso. Durante questo tour libero le coppie di innamorati, e non solo, saranno chiamate a partecipare a un gioco. Al primo ingresso riceveranno la prima di quattro strofe di una poesia d'amore in dialetto orvietano selezionata tra i volumi della Biblioteca "Luigi Fumi". Si tratta del componimento "San Valentino" scritto da Zaira Marchesini, madre di Anna, e pubblicata nel 1986 nella raccolta "Da la città der Tufo". Le coppie dovranno cercare le altre tre strofe negli altri luoghi e una volta ricomposta, nell'ultima tappa del viaggio, riceveranno una moneta in terracotta per esprimere il loro desiderio. La moneta riproduce il fronte del "denaro orvietano",che potrà essere gettata in fondo al pozzo di San Patrizio o al pozzo della Cava, oppure nel pozzo etrusco di Orvieto Underground o nella cisterna del Labirinto di Adriano.

"Nel cuore della Rupe" è invece il particolare tour guidato, a cura di Sistema Museo, che si terrà sabato 12 febbraio alle 15 e domenica 13 febbraio a partire dalle 10. (ANSA).