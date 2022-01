Bori, con Grohmann Umbria perde ricercatrice grande valore

(ANSA) - PERUGIA, 28 GEN - "Con la scomparsa della professoressa Ursula Grohmann, l'Umbria perde una ricercatrice di grande valore, una docente amata, una donna gentile e combattiva": lo sottolinea il consigliere e segretario regionale del Partito democratico Tommaso Bori, vice presidente della Commissione Sanità.

"La professoressa Grohmann - aggiunge Bori - lascia un vuoto incolmabile nel mondo della formazione e della ricerca, nella comunità scientifica nazionale e internazionale a partire dal Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'università di Perugia e dal dipartimento di patologia Albert Einstein College of Medicine di New York, in cui ha continuato a lavorare con successo e dedizione nonostante la malattia. Ho sempre apprezzato in lei la competenza e la proverbiale gentilezza unitamente all'attaccamento al suo lavoro di ricercatrice che l'ha portata ad essere in prima linea nell'ambito della lotta ai tumori e alle malattie autoimmuni, ma anche a difesa dei diritti e contro le discriminazioni di genere, così come ci ha recentemente ricordato nella toccante prolusione svolta in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Perugia. Un esempio di virtù umane e professionali che non dimenticheremo - conclude Bori -, ai suoi cari e alla sua famiglia va il nostro pensiero in questo momento di dolore". (ANSA).