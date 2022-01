Umbria sopra media nazionale per vaccinazioni con ciclo completo

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - In merito al dato delle vaccinazioni contro il Covid, l'Umbria, con la quota di soggetti vaccinati con ciclo completo, è sopra la media nazionale (80,1 per cento) attestandosi, tra le regioni, in settima posizione (81,1 per cento). A sottolinearlo il commissario per l'emergenza covid, Massimo D'Angelo, durante l'aggiornamento settimanale legato all'andamento della pandemia.

Per la popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose, inoltre, l'Umbria registra il dato del 4,1 per cento (media italiana è al 5,7 per cento).

"Stiamo progredendo nell'intervento vaccinale, sia con le prime, seconde e terze dosi - ha affermato - lavorando con un approccio appropriato anche in merito alle fasce di età". (ANSA).