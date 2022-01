Torna agibile palestra Istituto De Gasperi Battaglia Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 18 GEN - Subito riparata la tensostruttura adibita a palestra presso l'Istituto superiore "De Gasperi Battaglia" di Norcia danneggiata dal peso della neve. Lo spazio è nuovamente agibile e gli studenti potranno così continuare ad usufruirne. L'ufficio tecnico della Provincia di Perugia - sottolinea l'ente - appena appresa la notizia, ha immediatamente incaricato la ditta appaltatrice di riparare il danno.

Sulla vicenda è intervenuto il Comitato Rinascita Norcia per il quale "non è concepibile che dopo cinque anni e mezzo dal sisma, l'attività didattica si debba svolgere in strutture provvisorie quando in città poste fuori dal cratere sismico, come Perugia e Foligno, sono già tre anni che gli studenti sono rientrati negli edifici ricostruiti ex novo dopo il sisma, tra l'altro con i fondi degli sms solidali degli italiani. Mentre il tanto atteso nuovo Polo scolastico di Norcia è ancora in fase di progettazione".

"E' doveroso trovare soluzioni più stabili per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica. E' fondamentale - per il comitato - avere strutture anche come rifugio collettivo in caso di nuovi eventi sismici, che purtroppo ancora si ripetono. Dopo il sequestro del Pala Boeri da parte della magistratura, Norcia non ne ha". (ANSA).