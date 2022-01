A Terni apre nuova postazione drive through per le scuole

(ANSA) - TERNI, 18 GEN - Aprirà mercoledì 19 alle 10 all'aviosuperficie "Leonardi" di Terni la nuova postazione tamponi "drive through" riservata alle scuole. Ad attivarla Comune, Azienda Usl Umbria 2 ed Esercito Italiano.

Si tratta della seconda postazione in città, dove saranno eseguiti tamponi antigenici rapidi esclusivamente al personale scolastico e agli studenti. Come avviene per tutte le postazioni drive through dell'Umbria l'accesso è su appuntamento programmato dalla Asl, non è previsto quindi accesso diretto al servizio.

Con l'apertura dell'aviosuperficie, la postazione tamponi drive through di viale Bramante cambia contestualmente orario, prevedendo l'apertura nella fascia oraria 8.30-14. Anche in questo caso l'accesso avviene esclusivamente su appuntamento programmato dai medici di medicina generale e dal servizio di igiene e sanità pubblica della Asl.

Intanto, sempre nella sede centrale di via Bramante, sono aperte le agende e c'e incremento della disponibilità al punto vaccinale pediatrico per la fascia di età 5-11 anni. È possibile prenotare l'appuntamento per ricevere la dose vaccinale tramite portale regionale. (ANSA).