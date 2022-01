Venti ricoveri per Covid in più in Umbria, ma picco di guariti

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Venti ricoveri ordinari per Covid in più in Umbria nelle ultime 24 ore, con i posti nelle terapie intensive che restano però stabili a 12. Altre tre vittime, picco di guariti e notevole calo della curva degli attualmente positivi: è quanto emerge dai dati giornalieri della Regione sull'andamento della pandemia, aggiornati a sabato 15 gennaio.

Le persone ricoverate sono oggi 236, mentre i morti salgono a un totale di 1.557. I guariti registrati nell'ultimo giorno sono 5.692, più 6,5 per cento. I nuovi casi di positività emersi sono 1.958. Gli attualmente positivi scendono dell'11 per cento e sono 31.182.

Sono stati analizzati 13.141 test antigenici e 3.879, con un tasso di positività sul totale pari all'11,5 per cento (era 13,1 venerdì). (ANSA).