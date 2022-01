Sindaco Orvieto, contrari ad ampliamento discarica Le Crete

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 12 GEN - "Non siamo favorevoli ad alcun ampliamento della discarica Le Crete, in assenza di un Piano regionale dei rifiuti che chiuda definitivamente il ciclo.

Quando saremo chiamati a fornire le nostre osservazioni, nelle sedi opportune, lo faremo": così il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, è intervenuta sul tema dei rifiuti nel corso della conferenza stampa di inizio anno. Lo ha fatto commentando gli ultimi atti sul tema assunti nei giorni scorsi dalla giunta regionale.

"Ci saremmo aspettati una maggiore accelerazione in questo ambito da parte della Regione dal suo insediamento" ha detto Tardani in merito alla questione della chiusura del ciclo dei rifiuti. "Purtroppo - ha aggiunto - dal 2009 in poi la Regione non ha mai investito su piani di trattamenti diversi dalle discariche e oggi ci viene chiesto di nuovo soccorso per le inefficienze di una pianificazione regionale a cui ci siamo stancati di dover dare il nostro contributo".

Tardani ha sottolineato comunque di notare da parte dell'amministrazione regionale "un cambio di passo". "Seppure con qualche mese di ritardo - ha proseguito - finalmente ha fatto una scelta chiara e netta, quella di chiudere il ciclo dei rifiuti attraverso la termovalorizzazione. Scelta che dà una prospettiva a una gestione arcaica".

In attesa dell'elaborazione del Piano dei rifiuti, il sindaco di Orvieto ha però ribadito di essere "in questo momento contraria alla riprofilazione della discarica, oggetto di ampliamento non più tardi di due o tre anni fa". "Riteniamo - ha concluso - che la sua capacità residuale possa essere sufficiente a traghettare l'Umbria in questo periodo di transizione". (ANSA).