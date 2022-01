Paparelli, prematura scomparsa Sassoli mi addolora

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - "La notizia della prematura scomparsa di David Sassoli mi addolora profondamente": a dirlo è il portavoce della minoranza in Assemblea legislativa Fabio Paparelli. "Ci mancherà il suo sorriso garbato e gentile - prosegue -, quello di una persona perbene, che, attraverso l'impegno politico ha saputo realizzare la forma più alta di servizio a una comunità".

"Il suo legame con la nostra Umbria e il suo contributo - rileva Paparelli - non è mai venuto meno, sia da parlamentare europeo eletto nella nostra circoscrizione che poi da vicepresidente e presidente del Parlamento europeo. Grande è stato il suo apporto in tutte le fasi delle vertenze Ast a Terni, in cui non ha mai fatto mancare una vicinanza attiva nei confronti di sindacati e dei lavoratori, così come fattiva e concreta è stata la sua collaborazione per sostenere e favorire un dialogo costante tra la nostra terra e le istituzione europee". (ANSA).