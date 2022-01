Meloni, morte Sassoli grave perdita per l'Umbria e per l'Italia

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - "Un uomo perbene, un giornalista stimato, un politico attento e preparato. La scomparsa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è una grave perdita per l'Italia e per l'Umbria, alla quale era molto legato, ma anche per la comunità democratica umbra che lui aveva seguito con generosità": così la capogruppo del Partito democratico, Simona Meloni. La quale a nome del gruppo consiliare del Pd, esprime "cordoglio e profonda commozione per la scomparsa, nella notte, di David Sassoli".

"Quella di Sassoli - afferma Meloni, a nome del gruppo - è una figura caratterizzata da grande umanità e gentilezza, accompagnate da competenza e discrezione. Il suo legame con l'Umbria è stato sempre vivo e non ha mancato di dare il suo contributo. È successo in particolare sulla vertenza Ast a Terni, così come in tante altre piccole e grandi occasioni in cui la nostra terra ha avuto bisogno di sentire più vicina l'Europa, un'istituzione che David ha saputo e voluto servire con generosità ed umanità fino all'ultimo giorno. Una forza gentile, la sua, che non ha mai mancato di dimostrare neanche nel ruolo internazionale dove si è impegnato per costruire un'Europa senza disuguaglianze, dove proteggere i più deboli invece di chiedere nuovi sacrifici. Un uomo di cultura e di pace - conclude Meloni -, che lascerà un grande vuoto". (ANSA).