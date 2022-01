Da Fondazione Carit 500 sanificatori per scuole di 17 Comuni

(ANSA) - TERNI, 11 GEN - Cinquecento sanificatori di ultima generazione da donare alle scuole primarie di 17 comuni nella provincia di Terni: è l'acquisto deliberato dalla Fondazione Carit, che nei prossimi giorni metterà il materiale a disposizione degli istituti scolastici.

Si tratta in particolare di sanificatori d'aria di tipo Uv-C, tutti prodotti in Italia, provvisti delle certificazioni attestanti l'efficienza sanificatrice contro batteri e virus ed anche delle attestazioni necessarie per un uso in comunità. A beneficiarne saranno le scuole primarie dei Comuni di Terni, Narni, Amelia, Montecastrilli, Avigliano Umbro, Attigliano, Penna in Teverina, Lugnano in Teverina, San Gemini, Alviano, Otricoli, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Calvi dell'Umbria e Stroncone.

La donazione dei 500 sanificatori fa seguito a quella del 2020, quando la stessa Fondazione aveva fornito 14 apparecchiature a raggi Uv per la sanificazione dell'aria delle ambulanze del servizio 118, operanti nel comprensorio di Terni, Narni e Amelia.

"Tale donazione - commenta il presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini - rafforza ancora di più l'impegno del nostro ente per il territorio, anche in considerazione della ripresa della pandemia, che in questa fase appare molto più recrudescente soprattutto per la fascia d'età compresa tra 5 e 11 anni che non ha ancora completato il ciclo vaccinale.

Nell'ottica di mettere in campo tutte le forze per garantire una ripresa più sicura delle attività scolastiche dopo le festività natalizie, l'impiego dei sanificatori contribuirà a rafforzare le misure di sicurezza non solo per i ragazzi e per il personale scolastico, ma anche per le stesse famiglie del nostro territorio". (ANSA).