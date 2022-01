Anche Arrone chiude scuole, fino al 15 gennaio

(ANSA) - ARRONE (TERNI), 09 GEN - Arrone, dopo Fabro e Narni, si aggiunge alla lista dei comuni della provincia di Terni dove lunedì non riprenderà la scuola in presenza dopo la pausa natalizia. Il sindaco Fabio Di Gioia ha infatti deciso domenica, con un'apposita ordinanza, la sospensione dell'attività didattica di tutti gli istituti presenti nel territorio comunale (infanzia, primaria e secondaria) fino a sabato 15 gennaio compreso.

Si svolgeranno regolarmente, invece, le attività scolastiche degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Per tutti i ragazzi in età scolare, è sospeso anche lo svolgimento delle attività sportive di gruppo in spazi chiusi.

"Ogni scelta è volta a tutelare la salute dei nostri ragazzi e delle nostre famiglie" scrive Di Gioia. (ANSA).