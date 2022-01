Chiusura notturna della galleria "Forca di Cerro"

(ANSA) - PERUGIA, 07 GEN - Per gli interventi di manutenzione della galleria "Forca di Cerro", lungo la strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre" (direttrice Spoleto-Norcia), a partire da lunedì 10 gennaio sarà chiuso al traffico in orario notturno il tratto compreso tra gli svincoli di Eggi e Sant'Anatolia di Narco. Nel dettaglio - spiega l'Anas - il provvedimento sarà in vigore tra le ore 21 e le 6 del giorno successivo, ad accezione dei giorni festivi e prefestivi. La durata dei lavori è di sei mesi.

Gli interventi prevedono l'ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza all'interno del tunnel, secondo gli standard di ultima generazione, per un investimento di circa 6 milioni di euro. I lavori di manutenzione programmata della galleria "Forca di Cerro" rientrano nell'ambito del piano di manutenzione della rete Anas in Umbria avviato negli ultimi anni da Anas per un valore complessivo di oltre 860 milioni di euro tra lavori ultimati, in corso e di prossimo avvio. Gli interventi riguardano soprattutto il risanamento profondo della pavimentazione, la manutenzione di ponti e viadotti, la sostituzione delle barriere di sicurezza e l'ammodernamento degli impianti in galleria. Nell'ambito del piano, dal 2018 a oggi Anas ha completato 94 interventi per un valore complessivo di oltre 245 milioni di euro. (ANSA).