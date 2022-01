Assumerà farmaco a casa paziente con pillola anti Covid

(ANSA) - PERUGIA, 05 GEN - Si sottoporrà al trattamento a casa la paziente alla quale è stata prescritta per la prima volta in Umbria la pillola anti-Covid-19 Lagevrio (molnupiravir) presso la clinica di malattie infettive dell'ospedale di Perugia, diretta dalla professoressa Daniela Francisci. Lo comunica ha spiegato l'assessore regionale alla Salute e alle politiche sociali Luca Coletto.

"La paziente, selezionata secondo i criteri previsti dall'Agenzia italiana del farmaco - sottolinea l'assessore - farà il trattamento presso il proprio domicilio attraverso l'assunzione di quattro compresse, due volte al giorno, per cinque giorni. Il farmaco è un antivirale orale, rivolto a pazienti adulti con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid grave, da utilizzare il più precocemente possibile e al massimo entro cinque giorni. L'obiettivo principale di tali trattamenti - conclude Coletto - è quello di contribuire a ridurre la quota di pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero." (ANSA).