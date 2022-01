Rinviata al 10 gennaio riapertura scuole in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 04 GEN - Rinviata al prossimo 10 gennaio l'apertura delle scuole in Umbria. E' quanto prevede una ordinanza firmata oggi dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. In considerazione, infatti, dell'andamento epidemiologico - si evidenzia nel provvedimento - si ritiene che sussistano ragioni di emergenza sanitaria necessitanti il procrastinarsi della riapertura, dopo la sospensione natalizia, delle scuole di ogni ordine e grado.

La Regione spiega che all'articolo uno l'ordinanza stabilisce che "nei giorni 7 e 8 gennaio su tutto il territorio della Regione Umbria sono sospese le attività educative e didattiche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con ripresa delle stesse il giorno 10 gennaio 2022".

Le stesse disposizioni "si applicano anche ai percorsi di Istruzione e formazioni professionale, le fp, realizzati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà" .

