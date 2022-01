Da Pnrr 4,8 mln euro per Centro politiche sociali Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 03 GEN - Nell'ex scuola media di Orvieto scalo nascerà un nuovo Centro polivalente per le politiche sociali e della famiglia grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Comune ha infatti ottenuto un finanziamento di oltre 4,8 milioni di euro nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal decreto Sblocca cantieri, i cui contributi, per gli anni 2021-2026, sono confluiti all'interno del Pnrr.

Il progetto - spiega l'amministrazione comunale - prevede la demolizione dell'attuale fabbricato dismesso, di proprietà comunale, e la realizzazione di un nuovo edificio con interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, oltre alla sistemazione e riqualificazione dell'area verde esterna compresi gli impianti sportivi. Il Centro ospiterà l'Ufficio di cittadinanza e i Servizi sociali attualmente all'ex caserma Piave.

"Un risultato importantissimo - commenta il sindaco, Roberta Tardani - frutto del grande lavoro di squadra messo in campo dalla giunta e dagli uffici comunali che ringrazio per l'impegno profuso. All'idea dell'assessore Angela Maria Sartini di dare una 'casa' a tutto il settore dei servizi sociali è seguita la concretezza dell'Ufficio urbanistica sotto il coordinamento del vicesindaco, Mario Angelo Mazzi. Questo progetto, al quale vogliamo dare rapidamente le gambe, qualifica e rivitalizza un quartiere strategico come quello di Orvieto scalo che con la prossima realizzazione della complanare e gli interventi previsti dal progetto DivAirCity, finanziato dalla Commissione europea, vedrà migliorare anche la qualità di vita dei cittadini e diventerà più attrattivo".

In questo bando il Comune di Orvieto è riuscito a ottenere il massimo del finanziamento possibile per i comuni tra 15.000 e 49.000 abitanti come previsto dal Governo. "A testimonianza - conclude il sindaco - della capacità di questa amministrazione di cogliere le opportunità che arriveranno dal Pnrr con interventi mirati alle reali esigenze della città e del territorio". (ANSA).