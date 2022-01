Crescono ancora ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 03 GEN - Ancora in crescita i ricoverati Covid in Umbria, 172 al 3 gennaio, 13 in più rispetto a domenica. Salgono anche a dieci, da otto, i posti occupati nelle terapie intensive in base a quanto riporta il sito della Regione. Ci sono poi altre due vittime per il virus.

I nuovi casi registrati nell'ultimo giorno sono stati 1.134 e i guariti 90. Gli attualmente positivi sono ora 24.405, 1.042 in più. Salgono del 4,4 per cento anche le persone in isolamento contumaciale, raggiungendo le 24.233.

Sono stati analizzati 2.386 tamponi e 6.430 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 12,86 per cento (era 28,7 domenica e 14,6 sabato). (ANSA).