Tribunale diritti malato, cittadini sono esasperati

(ANSA) - PERUGIA, 01 GEN - "Mai avremmo immaginato, rientrando negli ospedali dell'Umbria, di ricevere così tante proteste dai cittadini, esasperati da una gestione sanitaria sfuggita completamente di mano ai nostri amministratori": lo denuncia CittadinanzAttiva Umbria-Tribunale per i diritti del malato che ha diffuso una nota "per trovare risposte alle tante sollecitazioni ricevute dai malati e dalle loro famiglie". "Non solo censure a chi è preposto alla governance della salute pubblica, ma anche un dito puntato verso quanti in piena pandemia, affrontano il problema della normativa anti Covid con superficialità" aggiunge l'Organismo.

"Ad oggi vediamo ancora gente per strada e nei luoghi pubblici, senza mascherina - afferma CittadinanzAttiva-Tribunale per i diritti del malato - e spesso in pericolosi assembramenti; è evidente una colpevole mancanza di controlli per le strade e nei locali di ritrovo e persino ai Cup delle Aziende ospedaliere e Sanitarie".

I responsabili del Tribunale rilevano altresì "le difficoltà insormontabili della rapidità delle prenotazioni dei vaccini, unite alla disorganizzazione nella esecuzione dei tamponi, i cui prezzi auspichiamo siano a breve calmierati".

"Se non si prendono i giusti provvedimenti prevediamo liste d'attesa più lunghe di un anno fa, la gente è esasperata, ma non rassegnata perché convinta che è sacrosanto il diritto alla cure" sostiene ancora l'Organizzazione.

La nota si conclude con una proposta indirizzata alla presidente Tesei e ai vertici dell'Assessorato alla Salute: "se non si riesce da soli a trovare una soluzione efficace si deve avere il buon senso, il coraggio e l'onestà di chiedere aiuto a chi ha le capacità di dispensarlo". (ANSA).