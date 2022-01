Istituita Consulta professioni sanitarie e socio-sanitarie

(ANSA) - PERUGIA, 01 GEN - Istituita la Consulta regionale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie quale organismo di confronto o consultazione e di integrazione socio-sanitaria. E' quanto comunicano "con soddisfazione" i presidenti Verena De Angelis e Giuseppe Donzelli, Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia e Terni, Sandro Bianchini e Danilo Serva (Veterinari), Nicola Volpi ed Amanuele Ruffinelli (Infermieri), Nazzareno Cruciani e Antonietta Bianco (Ostetriche), Filiberto Orlacchio e Andrea Carducci (Farmacisti), David Lazzari (Psicologi di Perugia e Terni), Federico Pompei (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Perugia e Terni) e Stefania Papa, consigliera delegata Regione Umbria e Toscana Ordine Nazionale Biologi.

"Si tratta - affermano in una nota congiunta - di un traguardo storico e fondamentale, fortemente voluto da tutti i presidenti degli Ordini delle professioni sanitarie della nostra regione, che è risultato della condivisione unanime degli obiettivi e delle finalità̀ da parte di tutte le istituzioni politiche, che si sono unite per un significativo obiettivo comune.

L'istituzione della Consulta permetterà̀ alle nostre istituzioni regionali di avere un organismo a proprio supporto, che sia composto dai rappresentanti degli oltre 20.000 professionisti sanitari quotidianamente al servizio del nostro sistema sanitario.

L'obiettivo della Consulta è la garanzia di un contributo tecnico ad ausilio delle scelte della Regione in ambito sanitario, tale da assicurare ai cittadini una qualità del servizio uniforme sul territorio regionale. Ciò sarà possibile grazie all'integrazione e alla virtuosa interdipendenza delle differenti figure e delle rispettive competenze, valorizzando il ruolo ed il valore dei professionisti della nostra sanità, ma con il fine ultimo di tutelare la Salute dei nostri concittadini". (ANSA).