In 10 milioni per il brindisi con Amadeus su Rai1

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Dieci milioni di italiani hanno scelto di brindare al 2022 seguendo L'anno che verrà, lo show di Rai1 condotto da Amadeus in diretta dalle Acciaierie di Terni: allo scoccare della mezzanotte, con la rete ammiraglia Rai erano sintonizzati 9 milioni 999 mila telespettatori pari al 50.02%, la metà della platea televisiva.

In media L'anno che verrà ha raccolto 6 milioni 453 mila spettatori con il 33.3% nella prima parte e 2 milioni 827mila con il 28.5% nella seconda.

Su Canale 5 il Capodanno in musica, condotto da Federica Panicucci dal teatro Petruzzelli di Bari, è stato seguito da 3 milioni 55 mila spettatori pari al 16.7% di share. (ANSA).