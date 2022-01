Avvicendamenti in comunicazione francescani Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 01 GEN - Avvicendamenti nei responsabili della comunicazione della comunità francescana di Assisi.

"La Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali, nel Capitolo ordinario celebrato nei mesi di febbraio e maggio 2021 - si legge sul sito sanfrancescopatronoditalia.it -, ha ribadito tra le proprie priorità la diffusione del messaggio francescano attraverso i diversi mezzi di comunicazione. In questa prospettiva e nel quadro dei periodici avvicendamenti dei religiosi nei diversi ruoli si è provveduto nelle scorse settimane a nominare i nuovi responsabili in questo ambito, nelle persone di due frati recentemente giunti ad Assisi".

A partire dal numero di gennaio la Rivista San Francesco patrono d'Italia avrà come direttore responsabile fra Riccardo Giacon, mentre il nuovo direttore editoriale sarà fra Giulio Cesareo. Quest'ultimo, già in precedenza nominato direttore dell'Ufficio comunicazione della Custodia, dal primo gennaio ricoprirà anche i ruoli di portavoce e di direttore della sala stampa della Basilica di San Francesco.

"A fra Riccardo Giacon e a fra Giulio Cesareo - si legge ancora sul sito - l'augurio di un proficuo e concorde impegno a servizio dell'annuncio del Vangelo, nella complessità del tempo presente, attraverso i diversi mezzi di comunicazione, nella prospettiva della testimonianza francescana e della missione della Custodia di Assisi. A fra Enzo Fortunato, che per lunghi anni ha esercitato questi ruoli, il grazie riconoscente per le energie profuse, assieme all'augurio che anche nei futuri incarichi e impegni continui a divulgare il messaggio evangelico e francescano con la creatività che lo contraddistingue".

(ANSA).