Almanacco Barbanera anche in Braille per non vedenti

(ANSA) - PERUGIA, 27 DIC - Il calendario Barbanera da quest'anno esce anche in versione ottimizzata per non vedenti e ipovedenti, con scrittura Braille e contenuti multimediali tramite QR-code. Un'edizione speciale, nata in collaborazione con l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus-Aps, in occasione dei 260 anni dello storico Almanacco, "Memoria del mondo" Unesco dal 2015.

Maneggevole nel suo formato ridotto confezionato a spirale, il calendario con stampa serigrafica in Braille ad alto rilievo mantiene i colori, lo stile grafico e i temi classici che da più di due secoli e mezzo contraddistinguono il Barbanera - con le curiosità e i preziosi consigli per la casa, l'orto e il giardino, il benessere e l'astrologia - ma si arricchisce di una scrittura tattile a rilievo con vernice trasparente e di QR-code che rimandano, inquadrati con uno smartphone, a contenuti audio e video che raccontano l'almanacco del giorno e tutti gli altri testi presenti.

Edito per la prima volta a Foligno nel 1762 l'Almanacco è pubblicato dall'Editoriale Campi in circa tre milioni di copie annue. (ANSA).