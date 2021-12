Umbria Jazz Winter#28, modifiche al programma a causa del Covid

(ANSA) - PERUGIA, 24 DIC - Alla luce del nuovo decreto del governo emanato ieri per il contrasto alla pndemia "siamo costretti a comunicare la cancellazione delle street parade dei Funk Off, originariamente previste nel centro storico di Orvieto, e degli appuntamenti di UJ4Kids previsti alla Sala del Carmine e in Piazza della Repubblica il 30 e 31 dicembre e 2 gennaio": è quanto riferiscono gli organizzatori di Umbria Jazz Winter, in programma a Orvieto dal 29 dicembre al 2 gennaio.

Viene inoltre modificata - spiega una nota di Umbria Jazz - la modalità di accesso agli spettacoli del festival, in quanto sarà consentito l'ingresso solo muniti di mascherina di tipo Ffp2, unitamente al Green pass ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione. Infine all'interno del Teatro Mancinelli e del Museo Emilio Greco non sarà consentito la consumazione di cibi e bevande.

L'appuntamento è per le 18 del 29 dicembre con il primo concerto del festival, il quintetto di Nick the Nightfly al Palazzo dei Sette, a cui seguiranno alle 20 Accordi Disaccordi con Anais Drago. Alle 20 Jazz Diiner al Palazzo del Popolo con Allan Harris e alle 21 prima serata al Teatro Mancinelli con il duo George Cables-Sullivan Fortner e Sarah McKenzie-Romero Lubambo-Jaques Morelenbaum. Concluderanno la giornata Accordi Disaccordi con Anais Drago e il trio di George Cables con Piero Odorici. (ANSA).