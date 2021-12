Presidente Perugia, Covid non finisce in 15 giorni

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - "Oggi è stato deciso, con 14 voti favorevoli, un astenuto e quattro contrari, lo stop del campionato. Noi eravamo favorevoli a giocare perché riteniamo che l'emergenza Covid non si esaurisca in 15 giorni": a dirlo è il presidente del Perugia calcio Massimiliano Santopadre che interviene sul rinvio delle partite di Serie B del 26 e 29 dicembre, deciso a causa delle tante positività Covid. Lo fa con una nota pubblicata nel sito ufficiale della società.

Evidenziando che lo stop arriva "in prossimità di una sessione di mercato".

"Però - aggiunge Santopadre - facendo parte di una Lega, non possiamo che accettare la decisione e ci prepareremo al meglio per affrontare i prossimi impegni".

Il campionato riprenderà il 15 gennaio 2022 dalla 19/a giornata, quando il Perugia affronterà in trasferta il Monza.

