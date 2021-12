Cresce la soddisfazione clienti per i servizi di Umbra acque

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - Cresce la soddisfazione dei clienti per i servizi di Umbra acque: il "customer satisfaction index" complessivo (il cosidetto Csi) è pari al 91,3%, in aumento di 2,2 punti. Questo secondo i risultati emersi dall'indagine condotta da Acea e Csa research su 1.808 clienti (domestici e non domestici) realizzata a ottobre.

Umbra acque ha reso noto che miglioramenti si sono avuti "in tutte le attività indagate" e si registrano performance definite molto interessanti in particolare sui canali di contatto della clientela: l'indice di soddisfazione sulle segnalazione guasti è al 92,8% (+3,7 rispetto al 2020), sul call center commerciale al 93,9% (+3,2 rispetto al 2020), e sullo Sportello balza al 99,8% (+6,7 rispetto al 2020). Questo grazie ai ridotti tempi di attesa-risposta e in particolare alla "disponibilità e competenza" degli operatori.

"Tutto ciò attesta - spiega l'amministratrice delegata di Umbra Acque, Tiziana Buonfiglio - la consapevolezza dei nostri utenti, che in un periodo complesso come quello che stiamo affrontando, proprio grazie all'impegno di tutto il personale, non solo non abbiamo interrotto il servizio nemmeno un giorno, ma anzi ne abbiamo innalzato la qualità, consapevoli della sua essenzialità".

"Il risultato ottenuto per lo Sportello in particolare - sottolinea il presidente della società del servizio idrico, Filippo Calabrese - è anche dovuto all'introduzione della gestione della visita solo su appuntamento per tutte le tipologie, sia quello in presenza (a Perugia) che digitale (a Todi, Castiglione del Lago, Città di Castello, Umbertide, Gualdo Tadino e a Gubbio, l'ultimo inaugurato) e per quello in video chiamata 'a casa tua'".

A questo proposito l'azienda, vista la situazione pandemica in atto, invita i clienti a utilizzare preferibilmente i servizi digitali (info su www.umbraacque.com e 800 00 55 43 numero verde gratuito da rete fissa e 075 501 43 01 da cellulare). (ANSA).