Sempre più imprese usano "cassetto digitale" imprenditore

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Sfiorano quota 15 mila (dati aggiornati al 21 dicembre) le imprese umbre che hanno finora aderito al cassetto digitale dell'imprenditore, accedendo alla piattaforma impresa.italia.it. Lo ha reso noto la Camera di commercio dell'Umbria.

A quattro anni dal lancio del nuovo servizio, sono infatti 14.980 (il 16% delle 94.202 totali) le aziende umbre che hanno scelto di utilizzare il Cassetto: 10.919 a Perugia e 4.061 a Terni. Un trend in costante crescita. Tre anni fa, nel 2018, le imprese umbre che utilizzavano i servizi del Cassetto erano 3.341, poco più di un quinto rispetto a oggi.

A livello nazionale, il "cassetto" ha raggiunto quota 1.309.676 pari al 21,5% del totale delle imprese iscritte al Registro Imprese camerale, con oltre 440mila adesioni nell'anno.

Secondo la Camera di commercio i dati "sono dunque incoraggianti e in crescita, in Umbria come nel resto del Paese, ma la trasformazione digitale delle imprese è ancora un terreno tutto da coltivare. Enormi infatti le potenzialità dello strumento che la maggior parte delle aziende ancora non utilizza".

Il cassetto digitale - si spiega nella nota - si apre con una "chiave", una Cns (ossia una smart card o chiavetta usb) o uno Spid, che consente l'identificazione certa dell'utente e permette, a chi ha una carica all'interno di un'impresa, di firmare digitalmente documenti informatici ed accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione.

Dentro il cassetto c'è tutta la vita di un'impresa: il numero dei dipendenti, il capitale sociale, la visura dei soci, la visura ordinaria completa, gli ultimi tre bilanci d'esercizio e poi tutti gli atti come le fusioni, lo statuto e altro. Un cassetto "pesante", dunque, e pieno di documenti ma al contempo "leggero" tanto da essere portato nello smarthphone. Nel giro di pochi secondi dal proprio cellulare l'imprenditore lo apre e in tempo reale scarica un pdf di quello che gli serve e può anche condividerlo. (ANSA).