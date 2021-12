Al Mancinelli "secondo tempo" con la stagione di prosa

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 22 DIC - Drusilla Foer, Yari Gagliucci, Veronica Pivetti, Paolo Conticini, Nancy Brilli e Chiara Noschese: sono questi i nomi dello spettacolo che si preparano a salire sul palco del teatro Mancinelli di Orvieto per il "secondo tempo" della stagione di prosa che riprenderà a febbraio.

Ad anticiparla ci sarà una promozione speciale pensata dall'amministrazione comunale e dalla direzione artistica per incentivare il pubblico a tornare a riempire il teatro in tutta sicurezza. A partire da gennaio, infatti, i primi 150 posti in platea e nei palchi del primo ordine per tutti e cinque gli spettacoli saranno messi in vendita a 75 euro, ovvero con uno sconto del 40% rispetto ai singoli biglietti. Anche i prezzi dei singoli spettacoli saranno ulteriormente ribassati rispetto alla prima parte della stagione.

La prima protagonista della seconda parte di "Chi è di scena" sarà il 18 febbraio la cantante, attrice e autrice toscana Drusilla Foer con il suo divertente recital "Eleganzissima". Il 20 febbraio sarà la volta di Yari Gagliucci che con "L'ombra di Totò" racconta una versione inedita del Principe della risata visto dalla sua storica controfigura. Il 13 marzo tornerà a Orvieto Veronica Pivetti con la commedia show "Stanno sparando sulla nostra canzone", mentre l'8 aprile toccherà agli aneddoti e alle canzoni di Paolo Conticini ne "La prima volta". Chiusura il 12 aprile tutta al femminile con Nancy Brilli e Chiara Noschese, sorelle gemelle in "Manola", lo spettacolo tratto dal libro di Margareth Mazzantini.

"Considerata la situazione del teatro in Italia - commenta il direttore artistico del teatro Mancinelli, Pino Strabioli - il bilancio di questa prima parte è comunque più che positivo a partire dal doppio sold out di Vincenzo Salemme e dall'apprezzamento riscontrato per le proposte di due prime donne dello spettacolo come Monica Guerritore ed Elena Sofia Ricci". (ANSA).