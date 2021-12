"Umbria. Eredità", libro di Giovanni Tarpani ed Elvio Lunghi

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - È già un successo editoriale, con oltre 350 copie vendute in poche settimane, l'Umbria "disegnata" dagli scatti del fotografo Giovanni Tarpani (ex dirigente della Regione Umbria che per anni si è occupato di comunicazione e promozione territoriale) e dalle parole dello storico dell'arte Elvio Lunghi.

Il nuovo volume "Umbria. Eredità", prodotto da Maggioli Cultura, è un invito a vivere le esperienze autentiche che questa regione è capace di "offrire in eredità" come è stato sottolineato nel corso della presentazione ufficiale che si è tenuta nell'Aula Magna dell'Università per Stranieri di Perugia.

"C'è tanto da vedere in Umbria - affermano gli autori Lunghi e Tarpani - e noi abbiamo messo i giochi di luce delle nostre foto e il racconto di vecchie storie. Vorremmo soltanto che si sentisse tutto l'amore che portiamo alla nostra terra, ai suoi paesaggi, al lavoro dell'uomo".

Il patrimonio artistico e culturale dell'Umbria, materiale e immateriale, diventa così "eredità culturale da partecipare e valorizzare". Un'eredità fatta di città e di borghi, di acqua e di terra, di donne e di uomini. Un'eredità che parla di sé, che racconta un passato di memoria, un presente di emozioni e un futuro di bellezza.

"Un libro che racconta bene l'Umbria, soprattutto ad un non umbro come me, perché realizzato con passione da profondi conoscitori" ha commentato il rettore della Stranieri. Un volume "frutto dei miei 20 anni di vita e di lavoro in questa regione" ha aggiunto l'editore Bellucci per poi aggiungere: "Contiene tempo, parla di custodia, tutela, autenticità, valorizzazione, eredità, un messaggio da lasciare a chi viene dopo di noi".

Il volume, disponibile in tutte le librerie e nel sito e-commerce dell'editore, è una lettura originale dei beni culturali dell'Umbria, una terra dai colori vivi, antica, contemporanea, molteplice, così reale e così identitaria, come è stato spiegato durante la presentazione. Luoghi che si rincorrono, nel loro incanto e nella loro unicità, in 288 pagine e oltre 140 immagini, con un bel volume dalla veste grafica elegante e moderna. (ANSA).