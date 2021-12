Fino al 16 gennaio iscrizioni per il premio Ercole Olivario

(ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Sono aperte fino al prossimo 16 gennaio le iscrizioni alla 30/a edizione dell'Ercole Olivario, il concorso dedicato alle eccellenze olearie italiane, che vede importanti novità volte a celebrare durante tutto il 2022 la ricorrenza del trentennale.

Diventato ormai "il" punto di riferimento per il settore olivicolo, è organizzato da Unioncamere in collaborazione con la Camera di commercio dell'Umbria, Mipaf e Mise, ed è come sempre riservato ai produttori di olio di altissima qualità italiano, che possono partecipare con un solo prodotto per ciascuna delle due categorie in gara, Dop-Igp ed Extra vergine.

La prima novità dell'edizione 2022 - spiega la Camera di commercio in un comunicato - sarà la menzione in ricordo di Giorgio Phellas, "indimenticabile collega e organizzatore" dell'Ercole Olivario fin dalla sua prima edizione. La menzione di merito "Giorgio Phellas - Turismo dell'olio" verrà riconosciuta ad un'azienda particolarmente impegnata nella realizzazione di esperienze turistiche in grado di valorizzare l'olio e il territorio di appartenenza.

Seconda novità la realizzazione di un albo d'oro che comprenderà i 343 premi finora assegnati e le 178 aziende premiate: verrà presentato al pubblico durante un road show che percorrerà i territori italiani ad alta vocazione olivicola.

Inoltre, al fine di supportare anche le piccole produzioni, nel 2022 si terrà "La Goccia d'Ercole", una vera e propria sezione a latere con gli oli che saranno premiati durante le giornate finali del concorso nazionale.

Infine, per i produttori aderenti saranno realizzati degli incontri formativi di approfondimento su particolari tematiche legate al comparto. (ANSA).