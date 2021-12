In Umbria più di 7.500 terze dosi vaccino ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - Ancora un picco per le terze dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Umbria, 7.505 nell'ultimo giorno in base ai dati sul portale della Regione. Ad averle fatte sono ora il 23,93 per cento della popolazione.

Crescono comunque anche le prime dosi, 645 quelle inoculate sempre nell'ultimo giorno. La copertura totale è ora dell'81,49 per cento dei residenti. Sono state invece 556 le seconde, con l'80,36 per cento dei vaccinabili. (ANSA).