(ANSA) - PERUGIA, 16 DIC - Ancora in crescita gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 2.869, 166 in più rispetto a mercoledì in base a quanto riporta il sito della Regione.

Salgono anche a 57, da 56, i ricoverati negli ospedali, e a nove, da otto, i posti occupati nelle terapie intensive.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 260 nuovi positivi e 94 guariti. Con nessun nuovo morto.

Sono stati analizzati 3.330 tamponi e 9.946 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 1,95 per cento (era 2,2 per cento mercoledì). (ANSA).