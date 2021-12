Tesei, grande soddisfazione per decisione Ue su Ast

(ANSA) - PERUGIA, 15 DIC - "Colgo con grande soddisfazione l'approvazione da parte della Commissione europea dell'acquisizione Ast di Terni da parte dell'Acciaieria Arvedi": è quanto afferma la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. "Sapevamo, così come avevo anticipato nei giorni scorsi, che a breve sarebbe arrivato il 'sì' della Commissione" ha aggiunto.

"Alla famiglia Arvedi, che avevo avuto il piacere di ricevere qualche settimana fa - afferma Tesei in una nota -, possiamo ora dare il benvenuto ufficiale nella famiglia dell'imprenditoria umbra, certi che saprà valorizzare al meglio il sito ternano, tassello strategico dell'industria italiana. Proprio in questa ottica - ha concluso la presidente umbra - a breve incontreremo nuovamente la nuova proprietà per poter parlare del nuovo piano industriale e delle prospettive future dell'Ast". (ANSA).