Ancora appuntamenti con Primo piano sull'autore

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Proseguono a Perugia gli appuntamenti della 39/a edizione di "Primo piano sull'autore - Festival Pianeta donna". Dopo la giornata di avvio lavori di venerdì scorso, la storica kermesse cinematografica diretta e creata da Franco Mariotti andrà avanti ancora con gli appuntamenti di martedì 14, venerdì 17, lunedì 20 e martedì 21 dicembre, giornata conclusiva.

"La Donna nel Cinema: dalla seduzione alla presa di coscienza" è il tema di quest'anno per una rassegna che prevede in tutto la proiezione gratuita, attraverso lo schermo del Cinematografo Comunale Sant'Angelo, di 29 opere: sette film, 13 cortometraggi (inclusi due videoclips musicali) e sette documentari, tutti in concorso nelle rispettive categorie, un film omaggio alla madrina di quest'edizione Barbara Bouchet ed un altro a Giuliana Gamba.

Il festival continuerà così a rivolgere quello che considera un "doveroso ed attento omaggio a grandi maestre dietro la macchina da presa e a dive immortalate dalla stessa".

A partire da oggi, con la proiezione de "L'Ascolto ritrovato", cortometraggio diretto e sceneggiato da Davide Iannuzzi, e di "Alice e il paese che si meraviglia", film di Giulia Grandinetti. Alle 18:30, "Sacrificio disumano", cortometraggio di Pierfrancesco Campanella interpretato da Maria Grazia Cucinotta, e "Marina Cicogna. La vita e tutto il resto", documentario di Andrea Bettinetti sulla produttrice di alcuni tra i più importanti film italiani del cinema d'autore, presentato da Fabio Melelli, docente di Storia del Cinema Italiano all'Università per Stranieri di Perugia. Alle 21.15, "In mezzo alle terre", cortometraggio di Alice Wood, e "Tutti per Uma", film di Susy Laude. (ANSA).