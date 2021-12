Usa Green pass intestato ad amico e viene denunciato

(ANSA) - TERNI, 13 DIC - E' stato sorpreso a utilizzare un Green pass risultato intestato a un suo amico un diciottenne del comprensorio ternano denunciato a piede libero dai carabinieri del Nas dell'Umbria che hanno svolto una serie di controlli nelle discoteche nell'ambito di una serie di verifiche hanno interessato l'intero territorio nazionale.

Il giovane identificato dai militari comandati dal tenente colonnello Giuseppe Schienalunga è stato accusato di sostituzione di persona, reato per il quale - spiegano i militari - è previsto fino a un anno di reclusione.

Approfondimenti sono in corso sul "passaggio" del documento.

Nel corso dei controlli in Umbria complessivamente sono state identificate 80 persone e comminate due sanzioni amministrative per il superamento del numero di persone che potevano accedere ai locali e la mancata verifica del rispetto sull'uso delle mascherine da parte dei clienti. (ANSA).