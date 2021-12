Emmepi Group ha festeggiato i 10 anni di attività a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 12 DIC - "Una storia di successo, un caso di crescita dimensionale forse con pochi precedenti in questa regione. Emmepi Group è un'azienda che ha saputo investire in innovazione, ha fatto scelte coraggiose. Ha saputo cavalcare i mercati internazionali cogliendo i cambiamenti in atto e facendo gli investimenti al momento giusto". E' quanto affermato da Michele Fioroni (assessore Regione Umbria allo Sviluppo economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione) durante il suo intervento all'evento - presentato dal conduttore radiofonico e annunciatore televisivo Mauro Casciari - organizzato sabato pomeriggio all'Auditorium dell'Hotel Giò di Perugia per festeggiare i dieci anni di attività di Emmepi Group, una delle aziende leader del mercato del cartone ondulato.

"L'Umbria - ha concluso - non può che ripartire da queste eccellenze".

Un decennio di successi che, come ha ricordato il presidente di Emmepi Group Alessandro Bersanetti, non deve essere visto come un traguardo ma solo come "l'inizio del nostro percorso e questo per tre motivi. Il primo - ha spiegato il numero uno del gruppo - è che operiamo in un settore dove il green ha una riciclabilità alta, dove il processo può essere replicato fino a sette volte. Siamo nel settore giusto, al momento giusto. Il secondo motivo è il mercato, ovvero la penetrazione che siamo riusciti ad ottenere a livello mondiale. Il terzo è l'unicità del gruppo. Forniamo un prodotto a 360 gradi".

I festeggiamenti si sono aperti con l'intervento di Alberto Fioriti, Ceo di Emmepi Group, che ha ripercorso la storia del gruppo ed insieme a Bersanetti ha commentato i live streaming con i saluti e gli auguri dei vari agenti e dei clienti più prestigiosi da varie poarti del mondo. "Dieci anni fa - ha affermato Fioriti - abbiamo iniziato con tre dipendenti ed un fatturato minimo, oggi siamo arrivati a 200 dipendenti, un fatturato di 50 milioni di euro ed un indotto di altre 200 persone". (ANSA).